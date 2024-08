Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI BERGAMO

I Vigili del Fuoco del distaccamento di Dalmine, i volontari di Treviglio, Romano di Lombardia e Madone intervengono per un incendio fienile a Urgnano in via dei Curti intorno alle 14:24. Spente le fiamme i VVF hanno iniziato con la bonifica delle zone compromesse. Operazione ancora in corso.