Spread the love

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE – Congedo straordinario per l’assistenza alla persona disabile in situazione di gravità di cui all’art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001. Chiarimenti e disposizioni applicative.

ALL.:

https://www.ilfaroinrete.it/wp-content/uploads/2024/08/ASSISTENZA-DISABILE.pdf