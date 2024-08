La gamba bionica: i progressi della scienza

Spread the love

Negli ultimi anni, la scienza e la tecnologia delle protesi hanno compiuto passi da gigante, rivoluzionando la vita di migliaia di persone con disabilità motorie. Le gambe bioniche rappresentano uno degli esempi più avanzati di questa evoluzione, combinando ingegneria robotica, intelligenza artificiale e bioingegneria per creare dispositivi che non solo replicano, ma spesso migliorano le capacità delle gambe umane.

Dalla protesi tradizionale alla bionica – Le protesi tradizionali, sebbene abbiano offerto un notevole miglioramento nella qualità della vita dei pazienti, erano limitate nelle loro funzionalità. Erano spesso rigide, non rispondevano ai movimenti naturali del corpo e richiedevano un notevole sforzo per essere utilizzate efficacemente. La nascita delle gambe bioniche ha segnato un punto di svolta, introducendo dispositivi in grado di interagire in maniera intelligente con il corpo umano.

