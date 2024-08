Le notti di san Lorenzo al Planetario di Roma all’Eur e alla Villa di Massenzio sull’Appia Antica

Spread the love

RAINEWS –

In occasione della prossima Notte di San Lorenzo, uno dei momenti più affascinati e magici dell’anno, Roma Capitale, Assessorato alla Cultura, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali dedica allo straordinario spettacolo delle stelle cadenti l’iniziativa “Le Notti di San Lorenzo”, tre appuntamenti speciali in programma nelle serate di sabato 10, domenica 11 e lunedì 12 agosto.

Sabato 10 agosto alle ore 21.00 sotto la cupola del Planetario di Roma, si potrà assistere al nuovo spettacolo Quando cadono le Stelle, ideale per esprimere i propri desideri e allo stesso tempo inseguire le stelle in cielo fino all’origine delle loro scie. Uno slalom emozionante fra le orbite di comete e asteroidi, fino a precipitare verso la Terra e “diventare” in prima persona una stella cadente.

Lo spettacolo sarà preceduto dall’intervento Un Circo aperto al Cielo che introdurrà la serata del 12 agosto nel sito archeologico della Villa di Massenzio.

Domenica 11 agosto alle ore 21.30, nello spettacolo Accade tra le Stelle, lo stravagante Dottor Stellarium coinvolgerà i più piccoli (dai 5 anni in su) e le loro famiglie nell’avvistamento delle scie delle stelle cadenti.

Infine, lunedì 12 agosto , l’incantevole sito archeologico di Villa di Massenzio sull’Appia Antica, aperto in via straordinaria in orario serale, ospiterà l’evento conclusivo della rassegna. Gli astronomi del Planetario introdurranno la serata di osservazione del cielo alle ore 21.00, con l’intervento Una Notte al Circo dei Desideri, mentre su uno schermo, allestito nell’area, sarà proiettata l’immagine del cielo acquisita in tempo reale dalla webcam fisheye del Virtual Telescope di Gianluca Masi, che catturerà le tracce visibili delle meteore dal cielo di Manciano, in Toscana, il più buio dell’Italia peninsulare.

A seguire, dalle ore 21.30 alle 24.00, sul prato del Circo di Massenzio si svolgerà lo Star Party di San Lorenzo, un raduno di tutti gli appassionati di stelle con accesso libero e gratuito (ultimo ingresso alle 23.00). Una serata da trascorrere sotto il cielo stellato, al riparo dalle luci della città, per contemplare a occhio nudo e con la guida esperta degli astronomi le costellazioni e soprattutto le protagoniste della serata: le Perseidi.

Uno spazio sarà inoltre dedicato ai bambini, che, in compagnia del Dottor Stellarium, andranno a caccia di “stelle cadenti”, ripercorrendo il loro viaggio nel sistema solare a cavallo di una antica cometa.

Ciascuno potrà accomodarsi sull’area del prato portando con sé un cuscino, un telo o uno sgabello. Sarà l’occasione per condividere questo spettacolo celeste che da sempre ci affascina, proprio nel giorno in cui le stelle cadono con maggiore frequenza.

I due spettacoli di sabato 10 e domenica 11 agosto al Planetario prevedono il biglietto d’ingresso a tariffazione ordinaria. L’evento a Villa di Massenzio di lunedì 12 agosto è a ingresso gratuito, senza prenotazione. Per info e dettagli telefonare al call center 060608 (attivo tutti i giorni ore 9.00-19.00)