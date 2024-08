“Pinocchio, Back to Wood”: una nuova favola vivente al Laghetto dell’Eur

Spread the love

ROMA – Dopo il grande successo dello scorso anno, che ha incantato oltre 600.000 partecipanti, This is Wonderland presenta un inedito percorso espositivo che, presso le cascate del Laghetto dell’Eur, conduce gli spettatori in un universo di luci e di emozioni vivide.

La narrazione di quest’anno invita gli spettatori a seguire le vicende di un pezzo di legno fuori dal comune, Pinocchio, il burattino dal naso estensibile, testimone di menzogne innocenti, frutto del desiderio ardente di Geppetto, ponte tra il mondo dell’immaginario e quello tangibile.

I visitatori si imbatteranno in un sogno a occhi aperti che si dispiega come un viaggio a ritroso intessuto di promesse e inganni, un cammino personale in cui si riflettono le nostre ambizioni più nascoste e le paure più profonde. In questa rilettura, la storia prende una svolta inaspettata: un orologio che gira al contrario dona a Pinocchio il dono di scoprire che dagli errori si può sempre imparare.

