Tragedia a Kroev: crolla un Hotel, diversi morti e feriti

Salgono a due – un uomo e una donna – le vittime del crollo di un piano di un hotel di Kroev, una città a circa 110 km a ovest di Francoforte, nella Germania occidentale.

Delle 14 persone che si trovavano all’interno al momento dell’incidente, 5 sono riuscite a mettersi in salvo. Le operazioni di salvataggio sono state particolarmente complesse a causa dell’instabilità dell’edificio rimasto parzialmente in piedi. I soccorritori hanno dovuto affrontare la sfida di lavorare in condizioni estremamente pericolose, con il rischio costante di ulteriori crolli.

Quattro persone – un bambino, un uomo e due donne – sono state estratte dalle macerie. Tra le persone tratte in salvo c’erano anche un bambino e la madre originari di Urk, nei Paesi Bassi, ha riferito l’agenzia di stampa olandese Anp. Il padre è ancora intrappolato sotto le macerie dell’hotel.