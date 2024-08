VIDEO – Nel comune di Pelago, i vigili del fuoco sono al lavoro per un incendio di bosco.

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Dalle ore 13:15 nel comune di Pelago, in Via Vallombrosana, i vigili del fuoco sono al lavoro per un incendio di bosco. Sul posto stanno operando una squadra, dalla sede di Figline Valdarno, e una autobotte, inviata in supporto dalla sede centrale per azioni atte a presidiare alcune abitazioni presenti sulla zona. Nella clip il lavoro dell’equipaggio di Drago VF124, velivolo in forza al reparto volo dei vigili del fuoco di Arezzo.

VIDEO