Auto finisce contro un muro a Benevento, un morto e tre feriti

È di un morto e tre feriti, di cui uno grave, il bilancio dell’incidente stradale avvenuto intorno alle 4.30 a Campolattaro, in provincia di Benevento.

Per cause ancora in corso di accertamento, una Volkswagen Tiguan con a bordo quattro giovani, di ritorno da Morcone, si è schiantata contro un muro. Scattato l’allarme, sul posto sono giunti i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e i carabinieri.

A perdere la vita il conducente della vettura, un trentunenne di Benevento. Feriti gli altri tre amici, due ventinovenni ed un trentenne, originari di Fragneto Monforte, uno dei quali è stato trasportato in codice rosso all’ospedale “San Pio” di Benevento

https://tg24.sky.it/cronaca/2024/08/11/benevento-auto-muro-oggi