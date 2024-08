Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Recuperato alle 12:30 il corpo senza vita di un uomo coinvolto nel crollo di un trullo a Cisternino (BR) dovuto a un’esplosione causata probabilmente da una fuga di gas.

L’intervento prosegue con l’operazione di messa in sicurezza dell’area e per l’accertamento delle cause che hanno provocato l’esplosione.

VIDEO