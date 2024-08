VIDEO – Yacht di 40 metri in fiamme a Olbia, tutti in salvo: vigili del fuoco in azione fino a tarda sera

Spread the love

Sono andate avanti fino alla tarda sera le operazioni di spegnimento dell’incendio divampato ieri a bordo dell’”Atina”, superyacht da 47 metri battente bandiera delle Cook Island, che ha preso fuoco davanti alla spiaggia delle Saline, sulla costa sud del golfo di Olbia.

Sul posto le squadre dei vigili del fuoco di Olbia, che hanno raggiunto l’imbarcazione grazie alle motovedette della Guardia Costiera. La Sala operativa del Comando ha provveduto a inviare anche una squadra di sommozzatori e una barca dal nucleo nautico di Porto Torres. Sul posto anche un rimorchiatore di istanza al porto di Olbia.

Sedici le persone, tutte di nazionalità turca, a bordo dell’imbarcazione, ma otto erano già sbarcate per recarsi a cena e le altre otto sono riuscite a mettersi repentinamente in salvo salendo sul tender dello yacht.

Indagini in corso per appurare le cause del rogo.

https://www.unionesarda.it/news-sardegna/gallura/yacht-di-40-metri-in-fiamme-a-olbia-tutti-in-salvo-vigili-del-fuoco-in-azione-fino-a-tarda-sera-raxq5hph

VIDEO