Auto si schianta su palo illuminazione, vigili del fuoco estraggono conducente

VIGILI DEL FUOCO DI RAGUSA

Alle 15:32 una squadra del Comando è intervenuta in viaEttore Fieramosca per un incidente autonomo; il conducente settantasettenne era incastrato e per tirarlo fuori dall’auto è stato necessario l’intervento del personale dei Vigili del Fuoco.

Causa del sinistro è stato divelto un palo della pubblica illuminazione; il malcapitato affidato alle cure del 118 è stato trasferito al Giovanni Paolo II – sul posto per le attività di competenza personale della Polizia Locale