VIGILI DEL FUOCO DELLE MARCHE

FABRIANO (AN) – I vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 18:00 circa di ieri , in località San Donato, per l’incendio di un capanno agricolo.

Sul posto due squadre VVF, con quattro automezzi, hanno spento le fiamme, utilizzando liquido schiumogeno, e bonificato l’area dell’intervento.