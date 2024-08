Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DELLE MARCHE

SENIGALLIA (AN) – I vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 11:30 circa lungo la SS 16 per un incidente stradale che ha coinvolto quattro auto e due ciclisti. Per quest’ultimi è stato dichiarato il decesso da parte del medico del 118. La squadra VVF sul posto ha effettuato la messa in sicurezza dei veicoli incidentati. Intervenuta la polizia stradale per i rilievi.