Incidente sulla Palermo-Agrigento per lo scoppio di uno pneumatico: amputata la gamba a un 32enne

Un incidente stradale si è verificato lungo la Strada Statale 121 Palermo-Agrigento, all’altezza di Villafrati. Ad avere la peggio un 32enne di Canicattì, a cui è stata amputata una gamba, mentre l’altro ragazzo che era con lui e guidava è rimasto illeso.

Secondo una prima ricostruzione, l’incidente sarebbe avvenuto dopo lo scoppio di uno pneumatico. All’altezza di Villafrati il conducente avrebbe preso il controllo della vettura che ha sbandato e si è schiantata contro il guardrail.

I sanitari sono arrivati sul posto e hanno trasportato il 32enne all’ospedale Civico, dove si trova ricoverato in gravi condizioni. Il ragazzo è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico di amputazione di una gamba. I medici sono in attesa che il paziente si svegli dal coma farmacologico per valutare la prognosi.

