VIGILI DEL FUOCO

I Vigili del fuoco sono intervenuti, in via Ete Morto, per un auto finita contro un guardrail. La squadra di Fermo ha estratto il conducente e lo ha affidato al personale del 118. Intervenuto anche l’elicottero Icaro che ha trasportato il ferito all’ospedale di Torrette di Ancona.

Sul posto i Carabinieri per i rilievi del caso.