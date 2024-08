Ricerca di una donna di cui è stato segnalato il mancato rientro in spiaggia

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI COMO

Grande mobilitazione dei vigili del fuoco oggi poco dopo le 16.00 per chiamata di soccorso per ricerca di una donna della quale gli amici ne hanno segnalato il mancato rientro in spiaggia dopo una nuotata nel lago di Montorfano.

Le ricerche di breve durata anche con elicottero Drago VVF di Malpensa con sommozzatori a bordo e fluviali del comando di Como hanno consentito di ritrovare la donna sana e salva che si era allontanata grazie anche alla collaborazione di un canoista che aveva notato la donna su una sponda lontana dal punto di immersione.

In posto 118