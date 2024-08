Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Sono proseguite fino alla giornata di ieri le attività di presidio e pattugliamento in loc. Mandra, nell’Attica orientale, interessate dai numerosi incendi boschivi e di vegetazione. Per oggi è prevista la partenza per l’Italia del contingente dei vigili del fuoco, in missione dal 13 agosto su richiesta del Meccanismo di Protezione Civile europeo.