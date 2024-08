Maltempo, fulmine colpisce la basilica di San Pietro a Grado

Spread the love

In Toscana un fulmine caduto durante un nubifragio ha colpito la basilica di San Pietro apostolo a Grado, vicino a Pisa. C’è stato un principio di incendio spento dai pompieri ma una trave è rimasta incendiata. Esclusi al momento danni alle strutture portanti in legno del tetto. Sono state fatte verifiche dai pompieri e non risultano criticità. I vigili del fuoco, comunque, hanno interdetto l’accesso alla basilica fino a che non saranno effettuati controlli più approfonditi sulla staticità della trave. L’arcivescovo di Pisa, Giovanni Paolo Benotto, è andato sul posto. La basilica, in stile romanico pisano, costruita fra il X e il XII secolo, è dedicata all’apostolo Pietro che secondo una tradizione sarebbe sbarcato in un porto fluviale che esisteva nei pressi.

ILSOLE24ORE