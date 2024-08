Spread the love

LIA ALBONICO

Non solo nel grandi fatti ma anche nelle piccole cose i nostri Vigili del Fuoco lasciano trasparire il loro grande cuore. Ho avuto necessità di ricorrere a loro per un piccolo incidente e loro non mi hanno fatto mancare il loro sostegno ed appoggio.

Grazie dolcissimi e sempre grandi e presenti amici. Non deludete mai-