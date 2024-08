Bimbo di 3 anni morto nel canale, la scomparsa segnalata dalla famiglia: il papà ha cercato di rianimarlo

Spread the love

Quando i vigili del fuoco hanno ricevuto la telefonata di due passanti che segnalavanola presenza di un corpo senza vita in un canale di Spinetoli, hanno subito capito che si trattava del bimbo di 3 anni smarritosi nel pomeriggio di domenica 25 agosto.

I soccorritori intervenuti immediatamente sul posto dopo la telefonata dei due testimoni, hanno trovato il bimbo ancora vivo, ma le sue condizioni sono apparse da subito disperate. Il piccolo è deceduto poco dopo l’intervento dei vigili del fuoco durante le prime manovre rianimatorie.

Dopo ore di ricerche, i genitori sono stati avvisati del ritrovamento dai vigili del fuoco intervenuti per recuperare il bimbo e si sono recati in fretta e in furia nei pressi del canale. Il padre del minore, con conoscenze mediche approfondite, ha recuperato il piccolo dal canale e ha iniziato le manovre di rianimazione, poi continuate dai sanitari del 118 giunti sul posto. Purtroppo però, per il bimbo non vi è stato nulla da fare. L’eliambulanza intervenuta sul posto per un eventuale trasporto all’ospedale regionale di Torrette ad Ancona è stata fatta rientrare perché il minore era deceduto durante i primi soccorsi.

