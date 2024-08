Camion si ribalta in galleria e schiaccia un’auto in Val Seriana: morta una donna di 54 anni

Spread the love

È morta in un gravissimo incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi lunedì 26 agosto a Torre De’ Roveri in Val Seriana (Bergamo) una donna di 54 anni: era al volante della sua auto quando è stata travolta da un mezzo pesante lungo la strada statale 671 della Val Seriana. È accaduto all’interno della galleria Montenegrone, in direzione Bergamo.

Nello scontro il camion si è ribaltato sopra la vettura: per la donna alla guida del mezzo non c’è stato nulla da fare. Il conducente del mezzo pesante, un uomo di 51 anni, ha invece riportato traumi alla schiena e a un braccio ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo.

