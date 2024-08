Incidente stradale tra una Nissan Qashqai ed una Alfa Romeo Giulietta. Tre giovani feriti gravi

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI CATANZARO

Dalle ore 23.45 la squadra dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro, Distaccamento di Sellia Marina è impegnata per

incidente stradale in via Cavour nel comune di Simeri Crichi.

Due vetture coinvolte una Nissan Qashqai ed una Alfa Romeo Giulietta. Tre giovani feriti gravi (due ragazzi ed una ragazza) trasferiti presso struttura ospedaliera con due ambulanze. Un ferito lieve in evidente stato di shock affidato alle cure dal personale sanitario del Suem118 sul posto.

Intervento dei vigili del fuoco è valso alla messa in sicurezza del sito e delle vetture. Sul posto carabinieri per gli adempimenti di competenza.