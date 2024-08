VIDEO – Frane e colate di fango nel casertano e nell’avellinese – disperse due persone a San Felice a Cancello – 10 squadre di Vigii del Fuoco impegnate

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Da ieri sera 10 squadre dei vigili del fuoco di Caserta sono impegnate a S. Maria a Vico, Arienzo e San Felice a Cancello, in particolar modo nella frazione di Talanico, per l’intensa pioggia che ha generato smottamenti e colate di fango. Ingenti i danni, disperse due persone a San Felice a Cancello (video), madre settantenne e figlio quarantenne. Nelle operazioni di ricerca e soccorso sono impegnati il nucleo GOS, con escavatori e pale gommate, droni, il nucleo SAF ed esperti in topografia applicata al soccorso. Intervento in corso, situazione meteo migliorata.

Nella notte vigili del fuoco al lavoro per il maltempo anche a Baiano, in provincia di Avellino: decine gli interventi per smottamenti, danni d’acqua e alberi caduti. Operazioni concluse, situazione meteo al momento migliorata.