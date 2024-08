VIDEO – Proseguono le ricerche dei due dispersi a SAN FELICE A CANCELLO (CE)

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

A terra con escavatori, #cinofili, soccorritori fluviali alluvionali ed esperti in topografia, dall’alto con droni dotati di termocamera ed elicottero: prosegue dalla scorsa sera il lavoro dei vigili del fuoco a San Felice a Cancello per le ricerche di madre e figlio dispersi, dopo essere stato travolti da un’ondata di fango a seguito della forte pioggia che ha colpito parte della provincia di #Caserta in loc. Talanico, nel comune di San Felice a Cancello.