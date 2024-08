FAR….RISultati con il Coach  – Ciò che siamo determina ciò che attraiamo. Gli esercizi per una nuova consapevolezza 

Spread the love

VALENTINA TACCHI

Quante sensazioni invadono il nostro cuore…Quante emozioni proviamo, a volte le lasciamo libere, altre volte le blocchiamo o le dirottiamo. L’armonia interiore è fondamentale ed è una conquista importante, soprattutto, quando siamo sotto pressione o non ci sentiamo liberi di essere noi stessi.

“Proprio quando siamo sotto stress per motivi diversi, è importante staccare la mente e capire meglio cosa ci turba – ci consiglia il Coach RobertoFarris – e fare silenzio dentro di noi. Per staccare dal pensiero è fondamentale meditare o pregare”.

Pensiamo a quei momenti in cui vogliamo dedicarci del tempo di qualità, magari ci troviamo immersi nella natura, es. in un prato verde, davanti ad un bosco o in una spiaggia, magari davanti ad un bel Faro circondato dal mare e dagli scogli.

Siamo lì con diversi stati d’animo, con la voglia di vivere il presente, il “qui ed ora”, con il desiderio di farci sorprendere, emozionandoci degli attimi; eppure potremmo farci catturare da pensieri non belli che si insinuano e ci portano lontano. Vorremmo affrontare persone o cose che ci creano tensioni, o quei conflitti dentro di noi che non si sbloccano. Comunque vorremmo, ma spesso non sappiamo il “come”. L’energia positiva può lasciare il posto alla paura, al controllo, alla frustrazione.

Ecco allora che il Coach Roberto Farris consiglia gli esercizi di radicamento.

Chiudere gli occhi e creare silenzio dentro di noi. La sua voce ci guida, oltre a guidare se stesso. “Chiudiamo gli occhi ed immaginiamo che dai nostri piedi partano delle radici che ci connettono alla madre terra” – inizia così a rilassarci Roberto – “e che attraverso di esse il nostro corpo faccia scorrere via tutte le sensazioni stanche, le energie disarmoniche, i pensieri limitanti, si ripulisca di tutto ciò che non è amore.

Ora immaginiamo dall’alto la splendida luce di una stella che entra nella nostra testa e scende nel corpo, illuminando tutte le nostre cellule. La luce purifica tutto il nostro essere ed il corpo diventa più rilassato, radicato al terreno”. “E’ un modo per entrare più in connessione con noi stessi”, ci sottolinea Roberto e si respira profondamente. Sentire il nostro corpo che respira, è importante per entrare in connessione. Scopriamo che ciò che noi siamo veramente non è ciò che pensiamo. Siamo molto di più. Questa è una consapevolezza che ci ispira.

“Oggi cosa ci rende felici?”

Se fosse l’ultimo giorno della mia vita, sto vivendo ciò che desidero? E se non è così, cosa mi manca? Ciò che sto facendo è veramente ciò che voglio? Spesso non si sta bene in una situazione, ma non si è disposti a cambiare. Importante è iniziare a farlo, fare il primo passo: lungo la nostra strada gli aiuti ci arriveranno, anche se non sappiamo “da dove”.

“Se vuoi conoscere te stesso, entra nella tua essenza, entra nel tuo cuore, contatta l’anima e lo spirito”. Il mondo in cui viviamo ci “bombarda” di condizionamenti, ma nessuno può indicarci la via migliore se non la parte più profonda di noi stessi. Per questo Roberto ci invita a trovare il tempo, almeno 15 minuti al giorno, per meditare. Possiamo fare silenzio per ascoltarci. Fissare un punto nello spazio, ascoltare i pensieri senza giudicarli, senza contrastarli. Ci sarà un momento in cui ci accorgiamo che non pensiamo più, che siamo in connessione. Presto potremo avere una rivelazione, una nuova consapevolezza, vedere ciò che non abbiamo ancora visto, o vedere le cose con occhi diversi. Comunque ciò di cui abbiamo veramente bisogno ci verrà a trovare. E’ importante, infatti, avere una buona armonia interiore. La “sincronicità” consiste proprio in questo: “Ciò che siamo determina ciò che attraiamo”. Valentina Tacchi

Prenota un incontro con il Coach Rob al tel. 347 3535410