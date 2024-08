Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DELLE MARCHE

CINGOLI (MC) – I vigili del fuoco sono intervenuti, alle ore 16:00 circa, in frazione Cervidone per l’incendio di un garage in una palazzina di due piani.

Le squadre VVF di Jesi (AN) Macerata e Apiro, hanno spento le fiamme ed effettuato la messa in sicurezza dei locali coinvolti.

A causa dei danni subiti, sia strutturali che causati dal fumo, l’intera palazzina è stata dichiarata non fruibile.

Sul posto il funzionario VVF e la polizia locale.