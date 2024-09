Incidente tra un camion e tre auto: morto un 76enne, ferito il nipotino minorenne

Spread the love

Un morto e un minorenne ferito: è il bilancio di un incidente avvenuto al chilometro 68 della strada statale 51 “di Alemagna” nei pressi di Perarolo di Cadore, in provincia di Belluno. Nell’incidente, le cui cause sono in corso di accertamento, sono rimasti coinvolti quattro veicoli e si registra un decesso. La vittima è Vincenzo Martinazzo, 76 anni, di Montebelluna.

L’incidente ha coinvolto tre auto e un mezzo pesante: sul posto i Vigili del fuoco di Pieve di Cadore e dalla centrale di Belluno e i sanitari del Suem 118 che hanno preso in cura il minore rimasto gravemente ferito, elitrasportato poi in ospedale. Secondo quanto scrive Il Gazzettino la vittima dell’incidente è un 76enne di Montebelluna, mentre il ferito è il nipotino minorenne. Tutti illesi i passeggeri delle altre due auto e del camion coinvolti. Sono ancora in corso i rilievi della Polizia stradale per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro e la circolazione stradale è al momento interrotta.

