VIDEO – Due interventi per soccorso a persona nel Reggino

VIGILI DEL FUOCO DI CATANZARO

Questa mattina una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Reggio Calabria, Distaccamento di Bianco, è intervenuta nel comune di San Luca, in prossimità del Santuario Madonna di Polsi per prestare soccorso ad un automobilista straniero che, con la sua autovettura, veniva indirizzato dal navigatore satellitare a percorre alcuni sentieri in zona boscata. Il turista finiva così in una zona impervia dove la vettura rimaneva bloccata senza possibilità di movimento alcuno.

La squadra dei vigili del fuoco, individuata la vettura tra la boscaglia, raggiungeva il malcapitato che veniva trasferito in zona sicura provvedendo successivamente al recupero dell’automobile mettendo così il turista nelle condizioni di riprendere il viaggio sulla strada principale.

Nel primo pomeriggio, nel comune di Bagnara Calabra i vigili del fuoco sono stati impegnati per un soccorso a persona in Loc. Sentiero del Tracciolino. Una persona che percorreva il sentiero si allontanava dallo stesso e, perdendo l’orientamento, non riusciva a ritornare al punto di partenza. Giunta la richiesta di soccorso, sul posto si recava la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Palmi. Individuato l’escursionista e considerata la zona impervia, si richiedeva per il recupero il supporto di un elicottero di base al reparto volo dei Vigili del Fuoco di Catania . La persona veniva raggiunta dagli elisoccorritori e, recuperato con il verricello, veniva successivamente trasferito a bardo dell’elicottero in zona sicura