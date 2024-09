Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI COMO

Intervento di soccorso tecnico urgente ieri pomeriggio in Montano Lucino via Gironico al Monte per incidente stradale. I vigili del fuoco intervenuti con una squadra hanno lavorato per la messa in sicurezza delle vetture, una delle quali con alimentazione elettrica.

Ferite in modo lieve cinque persone tra ui una bimba di 8 anni, portata precauzionalmente al Sant’Anna.