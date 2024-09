Aggiornamento sul maltempo in Lombardia

Spread the love

DIREZIONE REGIONALE VIGILI DEL FUOCO DELLE LOMBARDIA

I vigili del fuoco della Lombardia hanno operato incessantemente tutta la notte al fine di fare fronte alle decine di richieste. Le provincie maggiormente colpite sono state quelle di Lecco e Monza-Brianza.

Nella serata di ieri, a seguito dell’esondazione del torrente Brovada nella Provincia di Monza, nel Comune di Triuggio, sono state evacuati tre nuclei familiari dalle proprie abitazioni per motivi di sicurezza. Anche nel comune di Molteno (LC) in via De Gasperi si è registrata un’evacuazione di alcune persone.

Attualmente, si sta procedendo con l’evacuazione di sessanta passeggeri dal treno della linea Lecco-Milano P.G. a causa di uno smottamento sulla tratta ferroviaria. Le operazioni di soccorso sono in corso e sono stati attivati tutti i mezzi necessari per garantire il trasferimento sicuro e tempestivo dei passeggeri.

Durante la notte, le squadre di soccorso hanno effettuato decine di interventi per affrontare allagamenti e tagli di alberi caduti causati dal maltempo.

Vigili del Fuoco impegnati per l’ondata di maltempo nella provincia di Lecco

I Vigili del Fuoco della provincia di Lecco una delle più colpite dall’ondata di maltempo sono stati chiamati ad intervenire in decine richieste. Gli interventi più rilevanti sono stati registrati nei seguenti centri:

A Casatenovo, presso un istituto comprensivo, si è verificato il cedimento della copertura dell’auditorium, rendendo necessario l’intervento dei soccorsi per mettere in sicurezza la struttura.

A Molteno, le autorimesse lungo i fiumi Oglio e Bevera sono state allagate, con conseguente evacuazione di una persona.

A Castello Brianza, a causa di una frana, sono state evacuate tre famiglie, per un totale di sei persone coinvolte.

A Olgiate Molgora, in via Morlotti, cinque famiglie sono state evacuate.

Lungo la strada provinciale 342 è stato salvato un automobilista intrappolato in un sottopasso, mentre la Lecco – Ballabio racc.ss36 è stata chiusa temporaneamente per motivi di sicurezza.

Inoltre, è stato segnalato un incendio in una baita situata in un alpeggio nel comune di Premana, con i Vigili del Fuoco al lavoro per domare le fiamme.

Infine, un camion è rimasto incastrato a Cassago Brianza, in via della Stazione.

I Vigili del Fuoco continuano a lavorare senza sosta per garantire la sicurezza dei cittadini.