Spread the love

CIVITANOVA – Vigili del fuoco in azione a Civitanova, in via Senatore Umberto Terracini. L’intervento (iniziato dopo le 5 di questa mattina) a seguito dello sversamento di liquidi da un camion che trasportava carcasse di suini. L’area è stata delimitata per motivi di sicurezza. Sul posto anche le forze dell’ordine.

https://www.corriereadriatico.it/video/primopiano/sversamento_di_liquami_dal_tir_che_porta_carcasse_di_maiale_strada_chiusa_civitanova_video-8343234.html