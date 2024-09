Tempesta di fulmini a Roma. Alberi caduti e strade allagate per il nubifragio

Spread the love

Intorno alle 23:00 di ieri, Roma è stata colpita da un intenso nubifragio, accompagnato da pioggia, lampi e vento fortissimo. Questo evento, definito una vera e propria bomba d’acqua, è stato preceduto per diverse ore da una tempesta di fulmini, come mostrano i video pubblicati sui social dai residenti.

Gli interventi dei vigili del fuoco in città

Sono stati circa 100 gli interventi effettuati dai Vigili del Fuoco di Roma dalla mezzanotte di oggi per alberi e rami pericolanti, danni d’acqua, frane e dissesti statici. Le zone maggiormente colpite all’interno della capitale sono state in Via della batteria di Porta Furba,34 Via Mosca,95 e Via Appia Pignatelli. Nella provincia, interventi ancora in corso per liberare le strade da alberi caduti ad Albano Laziale, Velletri e Frascati.

