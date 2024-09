Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

OPPEANO – Poco dopo le 11:30, di martedì 10 settembre, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SS 434 Transpolesana in direzione Verona poco prima dell’uscita di Vallese di Oppeano per un incidente tra un furgoncino e un mezzo pesante: deceduto l’autista del mezzo leggero.

I vigili del fuoco arrivati da Legnago e Verona con l’autogrù, hanno messo in sicurezza i mezzi. Purtroppo nonostante i soccorsi il medico del Suem ha solo potuto constatare la morte dell’autista del piccolo mezzo commerciale. Illeso l’autista dell’autoarticolato.

I carabinieri hanno bloccato il traffico, che è stato deviato su altra viabilità ed eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro.

Sul posto personale dell’Anas per il ripristino della sicurezza stradale e carri attrezzi per recupero dei mezzi.

Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo le 14:00.