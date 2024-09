Vigili del FUoco impegnati dalle ore 20.00 circa di ieri nel comune di Mammola (RC) per ricerca persona dispersa. ritrovata

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI CATANZARO

Squadre dei vigili del fuoco del Comando di Reggio Calabria, distaccamenti di Polistena e Siderno, sono state impegnate dalle ore 20.00 circa di ieri nel comune di Mammola (RC) per ricerca persona dispersa.

Il malcapitato un uomo classe 1962 che nella giornata di ieri si era inoltrato in zona boscata per la ricerca di funghi e, perdendo l’orientamento, non riusciva a ritrovare il sentiero per tornare alla propria autovettura. Fortunatamente, trovandosi in zona con copertura della rete telefonica, allertava la SO115 con il proprio cellulare.

Giunta la richiesta di soccorso i vigili del fuoco si attivavano immediatamente per le ricerche inviando sul sito due squadre con supporto dell’automezzo UCL (unità di comando locale) e personale TAS (topografia applicata al soccorso) per coordinare le operazioni di soccorso.

Considerando la zona boscata ed impervia, le ricerche sono proseguite per tutta la notte sino alle ore 08.20 di questa mattina quando il cercatore di funghi veniva individuato e raggiunto dai vigili del fuoco in una zona a confine con la provincia di Vibo Valentia. La persona, visibilmente provata dalla disavventura ma, in buono stato di salute veniva accompagnato in zona sicura presso l’unità di comando locale e successivamente nella piazzola dove era parcheggiata la sua vettura.

Sul posto carabinieri per gli adempimenti di competenza.