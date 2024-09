Incendio di 3 autovetture all’interno di un impianto di rifornimento a Spoleto

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Un incendio ha coinvolto tre autovetture all’interno di un impianto di rifornimento in via Martiri della Resistenza a Spoleto, in una zona molto centrale della città. Una persona con ustioni agli arti inferiori è stata ricoverata per accertamenti, le cause dell’incidente non sono ancora note. Fortunatamente, grazie al tempestivo intervento, l’incendio ha solo parzialmente danneggiato l’impianto. Sul posto sono intervenuti tre mezzi dei Vigili del fuoco, l’ambulanza del 118, i Carabinieri e la Polizia locale.