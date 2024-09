Spread the love

I vigili del fuoco in Brasile hanno salvato un cucciolo di marmoset da un violento incendio boschivo. Il piccolo marmoset era spaventato, ma sembrava illeso e ha espresso a voce alta il suo apprezzamento. I soccorritori hanno portato l’animale in un ospedale veterinario per le cure.

https://weather.com/nature/wild-animals/video/baby-marmoset-rescued-from-brazil-forest-fire