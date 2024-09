Incendio a Trezzo sull’Adda, fiamme al primo piano di una palazzina: morto un uomo, salvata una donna

Spread the love

Trezzo sull’Adda, 14 settembre 2024 – Un uomo deceduto fra le fiamme e una donna salvata in extremis. È terribile il bilancio di un incendio divampato nelle prime ore di questa mattina nel pieno centro di Trezzo sull’Adda, in via Jacopo da Trezzo.

Le fiamme sarebbero divampate, per motivi non ancora precisati, al primo piano di una palazzina a corte. Sul posto si sono diretti immediatamente in forze i vigili del fuoco, ambulanze e forze dell’ordine.

Una donna è stata estratta dalla palazzina in fiamme da una pattuglia dei Carabinieri. Il corpo della vittima, un uomo anziano, sarebbe stato trovato nell’appartamento andato a fuoco poco dopo, all’ingresso dei Vigili del Fuoco nello stabile. Le operazioni sul posto sono ancora in corso.