VIGILI DEL FUOCO DELLE MARCHE

SERRA DE’ CONTI (AN) – I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina per un incendio presso una ditta di lavorazione cartone. Sul posto hanno lavorato le squadre di Arcevia e Senigallia che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la struttura. Intervenuti i carabinieri di zona.