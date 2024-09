Al Centro di Formazione Vigili del Fuoco Catania si è svolta l’attività formativa sulle attrezzature per gli allievi Vigili del Fuoco del 99° corso.

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI CATANIA

Si è svolto al Centro di Formazione Vigili del Fuoco Catania il corso ATP ( Autoprotezione in ambiente acquatico ) dedicato ai Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania.

Il corso è finalizzato a formare i Vigili del Fuoco sulle tecniche di sicurezza e intervento in situazioni di emergenza che si verificano in ambienti acquatici, come fiumi, laghi, mari, e durante alluvioni o altre calamità naturali legate all’acqua.