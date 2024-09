Travaso di GNL a seguito di un incidente

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

I Vigili del fuoco stanno eseguendo la messa in sicurezza dei serbatoi di GNL (Gas Naturale Liquefatto) per autotrazione di un trattore stradale a seguito di un incidente avvenuto nella mattinata. L’operazione, eseguita dal Nucleo NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) del Comando di Ancona, con il kit di messa in sicurezza GNL, consiste nella messa in torcia del prodotto in fase liquida per depressurizzare i serbatoi dell’automezzo.