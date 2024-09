VIDEO – Ricerca disperso – rintracciata la persona priva di vita

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI COMO

Nel pomeriggio i vigili del fuoco del comando di Como si sono portati ad Alserio su richiesta dei Carabinieri di Erba per ricerca disperso. In particolare si segnalava il mancato rientro da parte un familiare di un un uomo classe 1959 uscito in escursione per cercare funghi.

Sul posto congiuntamente al nucleo volo Malpensa con dotazione avanzata IMSI CATCHER, in grado di rintracciare il segnale del telefono cellulare del disperso, i vigili del fuoco specialisti SAF e i colleghi VVF di Como e Erba

hanno rintracciato la persona priva di vita