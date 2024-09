Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI CROTONE

Oggi alle ore 10:20 circa una chiamata alla sala operativa dei Vigili fuoco di Crotone segnalava un incidente stradale sulla vecchia SS 106 in via degli Eucaliptus. Immediatamente una squadra con due mezzi si inviava dalla sede centrale delcomando di Crotone.

Sul posto, nel punto segnalato, vi era una vettura Wolkswagen Golf uscita fuori strada e finita in un canalone. All’interno della vettura il solo conducente, A.G. del 1952 originario di Crotone, impossibilitato ad uscire.

Considerata l’altezza del canalone si utilizzava per il recupero una scala italiana.

Raggiunto il malcapitato, lo stesso veniva recuperato ed affidato al personale sanitario del Suem118, per le cure del caso.

Per gli adempimenti di competenza sul posto anche carabinieri e polizia.