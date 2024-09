Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

I vigili del fuoco sono intervenuti in piazza Marchionni per l’incendio di una cucina in un appartamento al primo piano. La squadra VVF sul posto ha spento le fiamme e messo in sicurezza il locale coinvolto. In via precauzionale le tre persone presenti nell’appartamento sono state portate al pronto soccorso dal personale del 118.