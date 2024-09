VIDEO – Ecuador, mega incendio minaccia la zona nord di Quito

Spread the love

ANSA – Un incendio scoppiato nel quartiere tradizionale di Guápulo, situato sulle colline che separano la zona urbana da quella rurale di Quito, sta mettendo seriamente a rischio le abitazioni del centro-nord della capitale dell’Ecuador.

“Abbiamo almeno cinque punti di incendio ed altrettante squadre di vigili del fuoco in azione”, ha dichiarato in serata il sindaco della città, Pabel Muñoz, sottolineando che la situazione “è critica” e che il fuoco è divampato poco dopo mezzogiorno, ora locale.

Dopo che le fiamme hanno raggiunto il Parco Metropolitano di Guangüiltagua la situazione si è fatta particolarmente grave nella zona centro-settentrionale di Quito, dove le fiamme stanno avvicinandosi pericolosamente alle abitazioni.

A causa dell’incendio il ministero dell’Istruzione ha sospeso tutte le lezioni in presenza di mercoledì 25 settembre in ogni scuola della capitale dell’Ecuador.

Il sindaco Muñoz, dopo avere incontrato il ministro dell’Interno dell’Ecuador, Arturo Félix, ha annunciato che, per far fronte all’incendio, sono stati cancellati i blackout notturni programmati.