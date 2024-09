A Roma il festival più grande d’Europa

Spread the love

(ANSA) – ROMA, 26 SET – Spettacoli, performance, street art, teatro, mostre, danza, moda e videoproiezioni: dal 18 ottobre al 3 novembre torna a Roma la Biennale MArteLive, il più grande festival multidisciplinare diffuso d’Europa con oltre 1.200 artisti provenienti da tutto il mondo.

Per 17 giorni liveclub, teatri, gallerie, piazze, parchi archeologici, ville e fattorie della Capitale e dei dintorni ospiteranno spettacoli e performance di ogni espressione artistica. Nucleo centrale del festival è ‘MArteLive Lo Spettacolo Totale’, un evento unico, composto da più spettacoli in spazi diversi sul palcoscenico del Qube di Roma, location post industriale e tempio notturno di cultura e musica, perfetto per ospitare un festival che unisce la simultaneità delle arti. Il 22 e il 23 ottobre i tre piani del Qube si accenderanno con le sinergie e le connessioni performative dei tanti artisti coinvolti, che si esibiranno contemporaneamente.

Tra questi, Fulu Miziki, Dutch Nazari North of Loreto, Sibode Dj, Lamante, James Holden, Tropea, Bebo de Lo stato Sociale, Nobraino, Colombre, Free Love, Lowtopic e oltre 300 artisti in concorso. Fanno parte dell’evento anche 12 progetti speciali: sono appuntamenti off, ciascuno dedicato a diversi generi e discipline artistiche con tanti ospiti attesi.

Una delle novità di questa edizione è anche il progetto ‘Lullaby, Ninne nanne per animali’, concerti speciali pensati per far diventare gli animali spettatori e protagonisti delle performance. Grazie alla collaborazione con il Pigneto Film Festival, per la prima volta al Casale dei Cedrati, nel cuore di Villa Pamphili, ci sarà la proiezione dell’anteprima romana di ‘7 minuti’ di Alessia Bottone e di alcuni cortometraggi, tra cui il vincitore ‘Cinque giorni’ di Juan Diego Puerta Lopez, e i finalisti ‘Watermeloni’ di Alan Marzo, ‘It’s all about jazz’ di Margarita Bareikyt? e ‘Maledetta primavera’ di Heloise Wilson. Anche questa edizione avrà delle anteprime speciali, come il concerto di The Heliocentrics, Wow e Muito Kaballa il 27 settembre, lo spettacolo ‘Lourdes’ della compagnia Bluemotion l’8 e 9 ottobre all’Angelo Mai; e il poeta anglo-nigeriano Joshua Idehen il 9 ottobre al Monk. (ANSA).