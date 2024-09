Incendio abitazione di una villa di 3 piani fuori terra e intervento per incendio autovetture

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI CATANZARO

Squadre del Comando dei vigili del fuoco di Cosenza sono intervenute, questo pomeriggio, in via Tommaso Arnone per incendio abitazione. Interessata dal rogo una villa di 3 piani fuori terra

Il tempestivo intervento delle squadre ha evitato il propagarsi delle fiamme a tutto lo stabile.

Completamente distrutto il primo piano e danni dovuti al fumo intenso scaturito dalla combustione ai piani superiori.

Non si registrano danni a persone.

Accertamenti in corso circa l’origine del rogo al momento nessuna ipotesi viene esclusa anche se la causa accidentale è quella più accreditata.

Squadra dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro distaccamento di Sellia Marina è intervenuta questo pomeriggio nel quartiere marinaro di Giovino, zona sud di Catanzaro, per i incendio autovettura sul cavalcavia in prossimità del Commissariato di Polizia.

La vettura interessata dal rogo una Peugeot 207 alimentata a GPL.

A bordo la dola conducente che accortasi del fumo fuoriuscire dalla vettura, accostava e riusciva ad abbandonare la stessa prima che venisse completamente avvolta dalle fiamme.

Intervento dei vigili del fuoco è valso alla completa estinzione delle fiamme ed alla messa in sicurezza del sito. Successivamente veniva attivato il nucleo NBCR/Lpg per la messa in sicurezza del serbatoio di GPL che veniva smontato e trasportato in zona sicura per la bonifica bruciando in torcia il combustibile presente all’interno.

Disagi per la viabilità.

Sul posto polizia di stato per gli adempimenti di competenza.