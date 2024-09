VIDEO – Torna a brillare di bianco e oro il Torna a brillare di bianco e oro il Vittoriano a Roma, da fine ottobre si potrà ammirare da fine ottobre si potrà ammirare

Spread the love

RAINEWS – cantieri sono quasi terminati e si possono in parte visitare. Il monumento fu completato, in memoria di Vittorio Emanuele II, nel 1935. Si trova in piazza Venezia

Anche chiamato Altare della Patria, si trova a piazza Venezia a Roma e i restauri sono quasi completati. E’ gestito, insieme a Palazzo Venezia, dal ministero della Cultura.