A fuoco la Chiesa di San Ciriaco a Torre le Nocelle (Avellino). È nota come la “chiesa degli esorscismi”

Un violento incendio è scoppiato questa notte all’interno della Chiesa di San Ciriaco a Torre le Nocelle, in provincia di Avellino: le fiamme hanno devastato gli interni della chiesa, divorando gli arredi. Sul posto carabinieri e vigili del fuoco, ancora da ricostruire le esatte cause dell’incendio. Non si registrano feriti: forze dell’ordine sul posto per i rilievi e per coordinare le indagini. L’intervento dei vigili del fuoco è avvenuto attorno alle 2.30 di questa mattina: sul posto sono intervenute una squadra dalla sede centrale di Avellino, ed una dal distaccamento di Grottaminarda, supportate da un’autobotte e un’autoscala.

Le fiamme sono scoppiate nella notte, per cause ancora da accertare: l’incendio è stato particolarmente violento, distruggendo gran parte degli arredi interni alla Chiesa di San Ciriaco, che si trova in piazza della Vittoria, in pieno centro di Torre le Nocelle, in provincia di Avellino. Chiesa dedicata al diacono romano, giustiziato dall’imperatore Massimino, nota ai più anche per essere stata sede di esorcismi da parte di Don Michele Bianco, noto teologo originario di Benevento. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia dei Carabinieri di Mirabella Eclano e due squadre dei Vigili del Fuoco, che sono riusciti a domare le fiamme. Non si registrano feriti, ma sono in corso le verifiche strutturali per valutare eventuali danno alla stabilità dell’edificio da parte dell’ordine.

