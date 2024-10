Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI COMO

Alle ore 10:40 una squadra della sede centrale di via Valleggio è intervenuta a Casnate con Bernate in via Garibaldi per incidente stradale.

Un veicolo con 2 persone a bordo ha urtato un muro di recinzione tranciando un tubo del gas.

I due occupanti sono stati soccorsi ed avviati all’ospedale Sant’ Anna.

In posto VVF, Carabinieri e 118 con auto medica