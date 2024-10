Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI BERGAMO

I Vigili del Fuoco di Zogno e i SAF della centrale di Bergamo intervengono per un incidente stradale

A San Pellegrino terme in Via Passo Bernardo intorno alle 13:56 circa. Dopo un lieve impatto tra due autovetture, una è uscita fuori strada cadendo all’interno di un giardino privato, circa 3 metri di dislivello.

Due feriti soccorsi e affidati alle cure mediche.